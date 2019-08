/ANKETA/ V Mirovicích začala po letech příprav stavba nové školky. Původně se vyskytovaly názory, že by se měla stará školka, kterou do nedávných dnů tvořily dvě budovy, zrekonstruovat.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Petr Zbranek

Dosavadní objekt byl ale postavený v sedmdesátých letech a rekonstrukce by byla podle informací, které vedení radnice o stavu budovy získalo, příliš drahá. Navíc by se mohlo stát, že by ve výsledku stejně školka nevyhovovala požadavkům stanoveným hygienou.