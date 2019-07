Lidé si je mohou půjčit prostřednictvím aplikacev mobilním telefonu. V ní se také dozví, kde kola jsou. Pokud někdo nemá chytrý telefon, tak se může do systému zapojit sms zprávou.Služba je to placená. V Písku stojí na půl hodiny 16 korun.

Příznivci cyklistiky jásají. Kolo mohou využít v době, kdy právě nejede městská doprava či tam, kam by se autobusem nedostali. Vítajíi zdravý pohyb na vzduchu.Kola jsou také určená turistům i lidem z okolí, kteří si jedou do města něco vyřídit.

Někomu jsou ale trnemv oku. Pětiměsíční testovací provoz bude totiž stát město podle uzavřené smlouvy 835 tisíc korun. A to se některým Písečákům nelíbí. Podle nich by měli zastupitelé investovat tyto městské peníze raději do oprav chodníků a neplýtvat jimi na nesmysly. Vnímají to jen jako službu pro turisty.

Tento „nesmysl“ už ale funguje v několika městech republiky včetně Českých Budějovic, Prahy či Brna. Navíc, i kdyby kola využívali výhradně turisté, není to od věci. Bez nich by se tu neobešly nejen Galerie Sladovna či Prácheňské muzeum. Letní tržby by klesly i v restauracích a obchodech.