/ANKETA/ Slavnosti piva se mohou dál konat v píseckých Palackého sadech. Ačkoli v prosinci zastupitelé odhlasovali, že už se zde tato akce konat nesmí, na svém aktuálním jednání rozhodnutí zrušili. Změnu lokality požadovali jako podmínku dotace, o kterou pořadatel akce požádal v rámci podpory kultury a cestovního ruchu. Loni se totiž slavnosti neobešly bez zničení několika záhonů v parku a dalších „skandálů“ především na sociálních sítích.

Slavnosti piva v Písku. | Foto: Deník / Lucie Kotrbová

Robin Mikušiak, který slavnosti už sedm let pořádá, se následně na zastupitele obrátil s žádostí o revokaci usnesení. A uspěl. Celé to nahrává na zvolání legendární pohádkové hlášky Odvolávám, co jsem odvolal, slibuji, co jsem slíbil…