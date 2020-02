Město dotuje slavnosti částkou 1,4 milionu korun. Celkové náklady na loňský ročník byly 2,4 milionu korun a příjmy činily dva miliony. O 400 tisíc tak Centrum kultury města Písku, které slavnosti pořádá, požadovalo navýšit dotaci. Radní se nakonec přiklonili k variantě opětovného zavedení vstupného. V předprodeji by mělo být za sto korun.

To, že se na slavnost platí vstupné, je úplně v pořádku. Je to akce jako každá jiná a vystupující zadarmo nepřijedou. Kdo tam jít chce, rád zaplatí, kdo nechce, ať nechodí. Bohužel je ale ještě jedna skupina lidí, kterým podobná rozhodnutí nahrávají. Chtějí si hlavně postěžovat a zanadávat. Když ne na vstupné, tak na program.

Na městskou slavnost by se měli jít lidé bavit, potkat se se známými a užít si to, co je v programu zaujme, nikoli kritizovat to, co není jejich šálek kávy. Je to totiž akce pro celé město a nikdo nebude mít program utvořený sobě na míru. Stokoruna za vstup navíc snad nikoho nezruinuje.