Město vyčlenilo na první výzvu pět milionů korun. Jeden projekt se však musí vejít maximálně do milionových nákladů. Zapojit se mohou pouze obyvatelé Písku a podmínkou účasti je registrace, a to jak pro přihlášení projektu, tak pro následné hlasování. Součástí registrace bude také ověření totožnosti, které zatím není možné jinak než osobně na podatelně městského úřadu na Velkém náměstí.

To by mohlo někomu připadat poněkud „otravné“, na druhou stranu – pokud to vyřadí ze hry podvodníkya hlasování tak bude stoprocentně spravedlivé, asi těch pár kroků stojí za to. Město navíc slibuje, že se pokusí najít jiný, pohodlnější a stejně spolehlivý způsob ověřování totožnosti.

V Písku se jedná o úplnou novinku, a tak město čerpalo informace a inspiraci z Brna, kde už participativní rozpočet funguje. To bylo zřejmě dobré rozhodnutí, protože se zdá, že ač novinka, tak propracovaná. Pravidla mají hlavu a patu, webové stránky jsou přehledné a samotné zaregistrování projektu se nezdá pro běžného počítačového uživatele nijak zvlášť složité. Teď je na Písečácích, aby převzali štafetu.