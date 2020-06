Když se v rozpočtu města na letošní rok objevilo dvacet milionů korun na rekonstrukci letního kina, nejeden Písečák zajásal.

Letní kino v Písku. | Foto: Deník/ Lucie Kotrbová

Zdroj: Deník/ Lucie KotrbováAreál už si o zásah říká dlouho. V anketě Píseckého deníku z počátku roku, která se ptala, zda se má letňák rekonstruovat, nezaškrtl nikdo zápornou odpověď. Jedná se o jednu z mála věcí, na kterou mají lidé, zdá se, jednotný názor. O to větší škoda, že se musela rekonstrukce pro letošek stopnout. Snad nebude současná situace jen příležitostí, jak přesunout peníze jinam, a příští rok se částka do rozpočtu vrátí za stejným účelem. Písek, který se hrdě označuje za kulturní město, by měl mít odpovídající areál letního kina.