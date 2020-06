Podnět odborné veřejnosti týkající se výstavby nového bazénu v Písku znovu otevřel onu otázku: Kam s ním? Výzvou, která požaduje revokaci usnesení umístit bazén do lokality Žižkových kasáren, se zabývali písečtí zastupitelé na svém posledním jednání a znovu se rozvířila debata na věčné téma.

Zdroj: Deník/ Lucie KotrbováZastupitelé Martin Brož a Marek Anděl navrhli vyhlásit referendum, které by vrátilo do hry rekonstrukci stávajícího bazénu pod hradbami. Lidé by měli odpovídat, zda jsou pro rekonstrukci, modernizaci a rozšíření říční plovárny pod hradbami a tím pro zrušení výsledku původního referenda z ledna 2013. Podpořil je také místostarosta Ondřej Veselý s tím, že referendum považuje za jednu z nejvíce dezinformačních akcí v historii Písku a je pro jeho znovuuspořádání. Podpora byla velká, nicméně potřebný počet hlasů návrh nezískal. Ale bylo to těsně – o jednoho zastupitele. Dá se tedy předpokládat, že zastánci referenda to nezkusili naposledy, ale třeba už na příštím jednání mají šanci při získání jednoho hlasu na svou stranu referendum prosadit.