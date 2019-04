Sklo, kov, moderní šeď, útulné dřevo, sezení na prosluněné terase… Stěna z pastelek nebo základních počítačových desek, místa pro relaxování, nejrůznější dílny, dětské koutky i akvária… Kavárna, přednášková místnost, venkovní pódium a především tisíce a tisíce knih.

Otevření nové knihovny a centra vzdělávání v Písku. | Foto: Deník/ Lucie Kotrbová

To je nová písecká knihovna, která se společně s centrem vzdělávání minulý týden slavnostně otevřela.



Není už to tady zdaleka jen o knihách a četbě. Z knihovny se stala moderní instituce nabízející celodenní vyžití pro všechny generace. Je to dobře? Rozhodně ano. Klasická kniha zajímá stále méně lidí, ale rozsáhlá nabídka vzdělávacích, tvořivých či kulturních akcí může rozevřít pomyslné nůžky a přilákat nové zájemce i o knihy.