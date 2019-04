/ANKETA/ Nekonečný příběh píseckého bazénu se dočkal dalšího zásadního zvratu. Zastupitelé zařízli rozjeté přípravy stavby pod lesnickou školou, aby vrátili do hry areál bývalých Žižkových kasáren.

Ilustrační foto. | Foto: Miroslav Kucej

Dalo se to čekat? Možná. Lokalita pod lesnickou školou neměla nikdy dostatečnou podporu. Když zastupitelstvem prošla, tak jen těsnou koaliční většinou. Na druhou stranu areál kasáren měl vždy hodně fanoušků, a to nejen z řad zastupitelů, ale vyhrál i anketu mezi obyvateli. Brzdou však byl soudní spor o pozemky, který se jevil, že bude trvat daleko déle, než nakonec trval. Jakmile se areál „uvolnil“, bylo jen otázkou času, kdy se ho někdo pokusí vrátit na top pozici. To se také párkrát stalo, tentokrát úspěšně.A s takovou podporou, jakou snad žádné rozhodnutí o bazénu zatím nemělo.