Podpora sportu a pravidla rozdělování peněz města mezi jednotlivé kluby. To je jeden z píseckých evergreenů, který se táhne nejedním volebním obdobím. Opakovaně byl systém podpory označován jako neprůhledný a nespravedlivý, co neměří všem stejně.

Ilustrační foto | Foto: Petr Brůha

Zdroj: DeníkObecně je dost těžké naházet všechny sporty do jednoho pytle. Nějaká změna ale asi musela nastat, aktuálně týkající se městských sportovišť. Plánované zřízení nové společnosti, která by měla sportoviště ve správě, ale tou změnou nebude. Nebylo by to ekonomicky výhodné. Sportoviště tedy budou dál spravovat Městské služby Písek, které budou zároveň třetím účastníkem nových veřejnoprávních smluv. Ty by měly být jasnější, průhlednější, pro kluby přijatelné a především jednotné…