Dosud dostává všech šest osad shodnou částku 130 tisíc korun. Osadní výbor Hradiště upozornil na fakt, že v této části města žije stejně obyvatel jako ve všech oblastech zbylých osadních výborů dohromady. Během diskuze se však zastupitel a předseda osadního výboru Hradiště Michal Turek vyjádřil v tom smyslu, že není pro výrazné navyšování prostředků. Osadní výbor stejně nemá kompetence rozhodovat o investicích a na malé akce peníze stačí. Kromě zmiňované částky dostávají osady zvlášť peníze na investiční akce, o kterých ale rozhoduje město. Podobně se vyjadřovali i zástupci ostatních osadních výborů. Z diskuze tak vyplynulo, že po přerozdělení peněz vlastně nikdo příliš neprahne. Varianta rozdělování podle počtu obyvatel neprošla.

Otázkou tedy je, proč se vůbec tento bod do zastupitelstva dostal? Proč měnit něco, s čím dotčení nemají problém? Nespravedlivé to zřejmě vůči Hradišti nebo Václavu je, ale v rozdělování peněz se zkrátka někdy spravedlnost najít nedá. Osady by měly mít možnost si peníze „spořit“, pokud je nevyčerpají v daném roce. To by možná stálo za změnu.