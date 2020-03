Íčko najde své místo v domě čp. 1 na Velkém náměstí, který město plánuje zrekonstruovat.

Informační centrum sídlí od roku 2011 ve Sladovně. To se ale dlouhodobě jeví jako problematické. Sladovna má sama o sobě obrovskou návštěvnost a oba provozy si překáží. Navíc není ideální, že je íčko ukryté na nádvoří galerie a není vidět přímo z náměstí.

Při rekonstrukci nových prostor knihovny na Alšově náměstí bylo v plánu, že se infocentrum přestěhuje sem. Toto rozhodnutí však radní vzali zpět s tím, že najdou lepší místo. Mluvilo se o domě U Slona, o přízemí radnice či o Malé galerii Sladovny. Nic z toho neprošloa loni na podzim se začalo mluvit o stěhování do domu čp. 1, kde je nyní CK Čedok.

Radní už schválili návrh na výběrové řízení na projektovou dokumentaci. Na té by se mělo ideálně začít pracovat ještě během března, aby bylo do podzimu hotovo. Samotná realizace je v plánu na příští rok. Do budovy by se měla po stavebních úpravách přestěhovat kromě infocentra i kancelář destinačního managementu. Dům čp. 1 splňuje všechny předpoklady – je přímo na náměstí, viditelný z ulicea v majetku města. Sice to nebude hned, ale tohle rozhodnutí za počkání stojí.