Tehdy prošlo patnácti hlasy, že město najme externí PR agenturu GBA spol. za téměř půl milionu korun, která má zlepšit komunikaci s veřejností. Kritici tohoto rozhodnutí se však domluvili, že diskuze ještě neskončila, a poslali starostce žádost o svolání mimořádného zastupitelstva, kde se bude řešit pouze tento jeden bod. Uskuteční se v úterý 17. března na radnici, tedy pouhé dva dny před řádným čtvrtečním zasedáním. Nabízela se tady možnost vrátit se k bodu v programu, ale iniciátoři chtějí mít jistotu, že téma dostane náležitou pozornost. To však nezaručí ani svolání mimořádného zasedání. Fakt je, že pokud záměr prošel jednou, pravděpodobně bude mít dostatečnou podporu i podruhé. Kromě toho PR agentura už se pustila do práce.

O tom, jestli ji město potřebuje, by se určitě dalo polemizovat. Obava opozičních zastupitelů, že se jedná o neefektivní a nehospodárné vynakládání prostředků, je celkem oprávněná, ale jednou je to rozhodnutí schválené většinou zastupitelů, tak by ho měli ostatní přijmout. Mimořádné jednání totiž bude dost možná celkem neefektivně strávený čas pro všechny přítomné. Není dobře jen mlčet a kývat, ale hlavou proti zdi také cesta nevede.