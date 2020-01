Loni v lednu se zase Písečáků prostřednictvím ankety ptala komise pro životní prostředí, která se také rozhodla otevřít téma používání zábavní pyrotechniky a jejího vlivu na životní prostředí. Ani tehdy to však nebylo nic platné a tak to celý prosinec v Písku bouchalo vesele dál.

Nejnáročnější noc samozřejmě zažívali především psi a jejich páníčci na silvestra. Když ji přežili a dopřáli si za odměnu novoroční vycházku, užili si spíš slalom mezi zbytky pyrotechniky a střepy z rozbitých lahví.

Vážně má být konec roku o tomhle? Nejsou to totiž jen psi, pro koho jsou bouchání rachejtlí muka. Koneckonců i tohle nabízí první lednové dny – obrázky toho, co kde tato „zábava“ napáchala. A ani to bohužel není nic platné. Osvícení obyvatelstva asi čekat nelze, ohleduplnost lidí už vůbec ne, nicméně se zdá, že rok od roku je víc těch, kteří jsou proti, a časem by se mohlo po vzoru jiných států i u nás něco změnit.