Na sociálních sítích zní názory, že je to opičárna, pěst na oko, že budova teď vypadá jako léčebna, ubytovna či závodní jídelna a řada mnohem horších výrazů. Pravda je, že prapodivný odstín růžové v kombinaci s bílými okny na chatě uprostřed Píseckých hor bije do očí.

Lidé se ptají, jak to mohlo město dopustit? Kdo to vymyslel? Důvod je, zdá se, prostý. Autoři návrhu se vrátili k původní podobě ze šedesátých let, což město posvětilo. Kritizovaná barevnost je tedy vlastně staronová. Otázkou je, jestli to na věci něco mění… I kdyby totiž byla barevnost úplně přesná jako tehdy, což mimochodem málokdo posoudí, nemění to nic na tom, že je mírně řečeno nevkusná.

Chata Živec ztratila svůj typický vzhled. Takový, který známe z posledních let. Nezbývá, než si zvyknout na nový a čekat, až fasáda časem trochu vybledne. Daleko důležitější teď ale je, aby se podařilo najít dobrého nájemce, který budoucnost oblíbeného turistického cíle ovlivní víc než jeho fasáda.