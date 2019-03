/ANKETA/ Byl by bývalý výměník na sídlišti Portyč vhodným místem pro depozitum koček?

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Romana Šimková

Spolek Písecké kočky shání nové prostory pro své depozitum. Mělo by být pro maximálně patnáct toulavých či nemocných koček, které jsou zde na nezbytně nutnou dobu, než se jim podaří najít nový domov. Spolek požádal město o pomoc. To vytipovalo volné prostory, z nichž se zdál jako nejlepší bývalý výměník za restaurací Platan na sídlišti Portyč. Pronájem však radní neschválili, což mnozí berou jako sobecké smetení ze stolu. Jenže ono to má svůj důvod. Záměr nepodpořily Krajská hygienická stanice, Státní veterinární správa ani odbor výstavby. Institucím se celkem logicky nezdá jako ideální umístění depozita doprostřed hustě obydleného sídliště, navíc vedle restaurace. Kromě toho je toto využití výměníku v rozporu s územním plánem. To zní jako celkem oprávněné argumenty, proč záměr zastavit dřív, než se stejně zasekne na některém z úřadů.