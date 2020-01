/ANKETA/ O úpravách letního kina v Písku se už nějakou dobu mluví a letos by se jich mělo konečně dočkat. Rozpočet města na tento rok počítá s dvaceti miliony na rekonstrukci areálu. V současné době se dokončuje projektová dokumentace, na základě které se vyhlásí výběrové řízení.

Ilustrační foto. | Foto: Vladimír Havlíček

Rekonstrukce zahrne celý areál. Kino dostane novou střechu, zázemí pro vystupující, promítárnu, pódium, plochu, na které jsou lavičky, ale také toalety či občerstvení. Bude třeba udělat kompletní rozvody. Nejde tedy o to, že by měl Písek ambice na proměnu letňáku v supermoderní areál plný kdovíjakých novinek. Jde jen o to zachovat písecké kino v provozuschopném stavu. Už nějakou dobu totiž není ve formě. Poslední kapkou byl posudek statika, který na jaře 2018 řekl, že střecha je návštěvníkům nebezpečná a musí dolů. Teď se snad konečně dočká nejen střechy.