Zdroj: DeníkPodle informací z jihočeských nemocnic je této životodárné tekutiny, které je v krvi nejvyšší podíl, nedostatek a pacientů hospitalizovaných na lůžkách každodenně přibývá.

Vhodnými dárci jsou ti, kteří onemocnění prodělali a jsou více jak dva týdny zdraví. Ideálním adeptem je ten, kdo měl horečky či se léčil na nemocničním lůžku, protože se mu tak vytvořily cenné protilátky na koronavirus.

Dárce by měl být ve věku od 18 do 65 let a vážit více jak 50 kilogramů, další podmínkou je, že nikdy nedostal krevní transfúzi a u žen, že nebyly těhotné, protože je tak u nich zvýšené riziko výskytu protilátek anti-HLA. Nehodí se například lidé, kteří prodělali během posledního půlroku operační výkon.

Krev na první vyšetření vám naberou na infekční ambulanci v Táboře (út, st, čt 7.30 -8.30) či Českých Budějovicích (všední dni od 7 do 8 hodin) bez předchozího objednání. Pokud budete mít vysokou koncentraci protilátek proti covid-19, máte skoro vyhráno a lékaři vás předají transfuznímu oddělení Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích.

Zkuste v dnešní době nemyslet jen na sebe a pomoci, pokud je to ve vašich silách, pandemie by neměla lidi rozdělovat, ale spíše spojit. Můžete zachránit další život.