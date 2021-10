Větrné elektrárny jsou sice potřebné – a podle mého názoru i krásné – stavby. Do těsného sousedství Blaníku se ale opravdu nehodí.

Svůj hlas by měli nechat slyšet také starostové a obyvatelé sousedních obcí, ať už z Benešovska či Táborska. V případě stavby totiž dojde k zásadnímu narušení současného vzhledu krajiny a nabízí se také otázka, jak velký hluk by obří větrníky – jen o metr nižší, než jsou chladící věže Temelína – vlastně vydávaly.

Načeradští by si tak pomohli v rozpočtu po dobu provozu elektrárny půl milionem korun každý rok. Rozhodnuto však zdaleka není, k návrhu na stavbu větrného parku na Jizbici se chtějí zastupitelé vrátit při svém příštím zasedání.

Jiří Dintar.Zdroj: Deník / RedakcePět sloupů o více jak sto metrech, včetně vrtule dokonce více jak stopadesáti, by podle návrhu majitele vlašimské firmy Sach Josefa Volšického mělo vyrůst na Jizbici nad Daměnicemi.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.