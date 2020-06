Tento týden se vrátila doprava do Komenského ulice, kde se v různých etapách od začátku roku pracovalo na výměně parovodu za horkovod. Ve spodní části se instaloval také plynovod.

Otevření Komenského ulice usnadní řidičům také výjezd z Velkého náměstí, který momentálně kvůli jednosměrně uzavřené Chelčického ulici vede Karlovou ulicí přes Fügnerovo náměstí. Nebude třeba úsek objíždět až přes Harantovu ulici.

V celé Komenského ulici se po levé straně ve směru dolů dělal nový horkovod, ve spodní části navíc také plynovod. „Prakticky celá šíře komunikace byla zasažena pracemi a samozřejmě i celá délka,“ uvedl místostarosta Písku Petr Hladík.

Vysvětlil také, proč na povrchu zůstává drobný štěrk. „Pokud by ho firma teď vymetla, vytvořily by se hluboké spáry mezi kostkami, což by nebylo dobře. Je třeba vyčkat, až se štěrk zajezdí do spár. Pak se celá komunikace uklidí,“ zmínil místostarosta.

Uzavřena nadále zůstává část Zeyerovy a Chelčického ulice.