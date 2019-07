Rekonstrukci venkovního kolbiště včetně zastřešené tribuny a objektu pro rozhodčí dokončili v Zemském hřebčinci v Písku. Pomohla k tomu evropská dotace získaná přes IROP a Ministerstvo pro místní rozvoj.

Původní travnatý povrch na kolbišti vystřídal pískový, což je pro hřebčinec zásadní změna. „Travnatý povrch je velmi těžko udržovatelný. Jsme v takovém klimatickém místě, kde buď prší moc, nebo vůbec. Tráva tedy buď byla tak tvrdá, že se na ní nedalo jezdit, nebo z ní bylo bahno,“ vysvětlila zástupkyně ředitele hřebčince Hana Štěrbová.

Nový povrch pomůže mimo jiné k tomu, že se zde nyní mohou dělat i skokové závody na vysoké úrovni. Rozlohou je kolbiště jedno z největších v České republice.

Koně dříve na trávě skákali celkem běžně a byli na to zvyklí. Dnes se od travnatých povrchů upouští. Jsou velmi náročné na údržbu a také na zajištění bezpečnosti koní i jezdců. Travnaté kolbiště se využívalo jen velmi zřídka, tak dvakrát do roka. Dnes se na pískovém povrchu s koňmi pracuje v podstatě denně. Především pro výcvik mladých koní je to velkou výhodou, protože se v klidu vycválají, uvolní a snáze dostanou kondici.