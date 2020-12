Jak vysvětlila Miroslava Pešková z občanského sdružení SOS Animal v Českém Krumlově, nezisková organizace pomáhá opuštěným a týraným psům a kočkám již 11 let. „Spolek založily kamarádky Erika Smolíková a Eliška Bílková, po čase se přidala i Libuše Kabelová. Zachráněným pejskům odebraných Krajskou veterinární správou z nevhodných podmínek organizace hradí pobyt v útulku do té doby, než jim najde domov,“ vysvětlila úvodem.

Naposledy v domácích podmínkách pečovali o mladého jezevčíka Rexe, kterého zachránili z ubytovny na Kaplicku. „Smutný, vyhublý pejsek, který byl také nesocializovaný, zablešený, začervený. Dali jsme ho do pořádku po čtyřech měsících našel domov, kde je šťastným a milovaným členem rodiny,“ sdělila Miroslava Pešková.

KOČKY VŠUDE PO ZNÁMÝCH

V Pohorské Vsi mají zhruba 5 let malý kočičí depozit v chaloupce Věry Wejmelkové. „To je moje sestra, ale i my doma pečujeme o další depozitní kočičky, v Srníně se Irena Kotková, stará o čtyři micky,“ upřesnila, že momentálně jde asi o 18 zvířat.

Nyní se snaží o osvětu mezi lidmi a samosprávou obcí a měst. „Chceme, aby lidé nebyli lhostejní k utrpení zvířat a upozorňujeme právě na důležitost kastrací, protože i jedna kočka stačí, aby zaplnila zvonu celou obec tuláky,“ upozornila.

UMÍRAJÍ NEMOCNÉ A HLADOVÉ

Malé šelmy se totiž množí rychle a řetězově. „I když jich mnoho umře trýznivě hlady a na různé nemoci, plíživě jich přibývá,“ podotýká, že navíc kastrovaná zvířata jsou zdravější, silnější a dožívají se tak logicky i vyššího věku. „Myši samozřejmě chytají dál, kočka i po kastraci zůstává opravdu kočkou,“ směje se a vyvrací veřejný mýtus.

Dle jejích zkušeností může i půlroční kotě zabřeznout a pak mít třikrát do roka potomstvo. „Vykastrovaní kocouři se tolik netoulají, neznačkují a neperou se. Jsou také více mazliví, neroznáší kočičí smrtelné nemoci a lovecký pud jim zůstává,“ vyjmenovala další výhody kastrace.

KASTRACE MÁ MNOHO VÝHOD

Podle expertů je kastrace a čipování zvířat nejlepším řešením, jak zamezit nekontrolovatelnému růstu populace a třeba i jejich odstřelům. Myslivci v České republice ročně zastřelí průměrně kolem 12 tisíc toulavých koček, v 70. letech to bylo dokonce až 150 tisíc ročně. Čipování psů letos bylo zavedeno také jako účinná pomoc proti nelegálním množírnám. Česká republika je totiž v Evropské unii v černém obchodě se psy na špici žebříčku. To dokládají například i data z Eurostatu, kde policie v roce 2019 zachytila 24 tisíc pokusů převézt domácího mazlíčka do zahraničí na prodej bez řádného povolení.

Kastracemi také zabrání tomu, aby kočky bez domova, veterinární péče a v nedobré kondici, stále dokola rodila nechtěná koťata, která ze světa odchází podvyživená, zaživa požírána vnějšími i vnitřními parazity. „Kočka je totiž tvor domestikovaný, v přírodě dlouho sama bez pomoci nepřežije,“ dodává, že občanům s kastrací mohou pomoci i různé organizace jako Feliti, Destiny Pet, Kaspro a další. „Bylo by potřeba, aby i obce začaly ctít zákony, které jim ukládají o psy a o kočky se postarat. Na kastrace dokonce mohou žádat o dotace,“ zmínila.

Jak sdělila Miroslava Pešková z SOS Animal, pouze zlomek obcí a měst se tímto ožehavým tématem zabývá. „Některé přispívají na zákrok domácím kočkám, v Českém Krumlově hradí zákroky u toulavých koček, kde se lidé mohou obrátit na vedoucí útulku Vlastu Horákovu,“ doplnila, že dobrých příkladů přibývá. „Jako obec Malonty a starosta Vladimír Malý, kde budou přispívat na kastraci od ledna, či starosta Roman Fučík z Mirkovic, který vozil toulavé kočky přímo k zákroku,“ uvedla.

Kastrace dle jejích slov není proti přírodě. „Proti přírodě je utrpení nechtěných, živořících koček a jejich koťat. Je to jediná humánní cesta, jak zabránit jejich dalšímu nekontrolovanému množení a umírání. Kočka si v přírodě opravdu dlouho neporadí,“ uzavřela.