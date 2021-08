Přestože obyvatelé kavárny vypadají ušlechtile, jde o nalezence ze spolku Písecké kočky. „Původní myšlenka byla, že budeme kočkám přes kavárnu hledat nové majitele. Chtěli jsme šířit osvětu a přiblížit kočky lidem,“ říká spolumajitelka kavárny a předsedkyně spolku Eva Hulcová a dodává, že její podnik je v podstatě dobročinný projekt a provozuje ho hlavně pro radost, než za účelem výdělku.

Kočičí kavárna je zajímavou atrakcí, kterou denně navštíví desítky lidí. Každý si tu vybere svého favorita. Zvířecí obsluha je pestrobarevná, některé kočičky jsou chlupaté, jiné mají zase krátkou srst. „Mají úžasné a klidné povahy. S lidmi tady zároveň mluvíme, povídáme jim o našich kočičkách a oni nám zase ukazují na fotkách svoje kočičky. Vypovídají se u nás a uklidní,“ vypráví spolumajitelka kočičí kavárny.

Během pandemie to ale kavárna měla nahnuté. „Byla to katastrofa. Nevěděli jsme, kdy nás zase zavřou a jaká opatření budou platit. Vedli jsme i diskuzi, jestli má smysl vůbec pokračovat. Kdyby nám pronajímatel nevyšel vstříc, tak už jsme skončili,“ líčí spolumajitel kočičí kavárny Jiří Křišťan s tím, že kompenzační bonus pokryl jen nejnutnější náklady. Kočičí kavárna je navíc specifický druh podnikání a její majitelé nemohli v době lockdownu jen zamknout dveře. „Každý den jsem ke kočičkám chodila. Vzala jsem si do kavárny počítač a byla tam několik hodin s nimi, aby zvířata nestrádala. Navíc jsme je museli i chodit krmit,“ vzpomíná Eva Hulcová. Doufá, že už se podobná situace nebude opakovat.