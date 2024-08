Letošní už jedenáctý Kočí Algorit Streetball cup se odehraje v sobotu 7. září od 10.30 hodin na hřišti Víti Krejčího. „Přízviskem Legendary u názvu turnaje chceme zdůraznit, že se jedná již o 11. ročník a stále nekončíme. Letos se nám nepodařilo najít vhodnější termín pro konání turnaje. Přesto doufám, že účast bude hojná, počasí k nám bude vlídné a všichni si to pořádně užijeme,“ řekl za pořadatele Tomáš Kočí.

Na hřišti Víti Krejčího chtěli pořadatelé turnaj uspořádat už vloni, ale nakonec se odehrál ještě na Velkém náměstí jako většina předešlých ročníků, protože hřiště v době konání ještě nebylo dokončené. „Hra na novém hřišti je pro nás i takovou poctou odchovanci píseckých Sršňů Víťovi Krejčímu, který aktuálně hraje v NBA,“ dodal Tomáš Kočí.

Všichni, kteří se přihlásí do středy 28. srpna a v přihlášce uvedou do poznámky konfekční velikosti všech svých hráčů, dostanou trička na míru s logem turnaje od firmy PROGRESS v den konání turnaje.

Zájemci o účast v turnaji (dospělí a mládež do 13 let) se již mohou přihlašovat. Stačí dát dohromady tým, vymyslet trefný název a přihlásit se do 5. září na e-mailu streetball@koci.eu nebo na webu www.koci.eu. Pozor, kapacita je omezena, s přihlášením tedy neváhejte.

Hrát se bude systémem 3×3 s maximálně jedním náhradníkem v týmu. V průběhu turnaje se odehrají také individuální soutěže ve smečování a v trojkách.

S dotazy se neváhejte obracet na Milana Matějku na telefon 731 439 613. Startovné 100 Kč na družstvo se hradí v den konání turnaje. Při nepřízni počasí se turnaj přesune do sportovní haly.

Občerstvení zajistí již tradičně Cukrárna Hraběnka z Mirotic. Výtěžek z turnaje podpoří basketbalovou mládež v Písku.

Diana Procházková