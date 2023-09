/VIDEO/ V pátek 8. září se slavnostně otevřela zrekonstruovaná táborová základna Kobyla u Vráže, která spadá pod DDM Písek. Už letos v létě zde po dlouhých letech strávily děti první tábory.

Slavnostní otevření areálu Kobyla u Vráže. | Video: Lucie Kotrbová

Středisko zájmového vzdělávání Kobyla u Vráže prošlo v průběhu posledních patnácti let rozsáhlou rekonstrukcí rozdělenou do třech etap. Jihočeský kraj coby zřizovatel DDM sem během té doby investoval téměř padesát milionů korun. Dnešní moderní prostředí pro nejrůznější vzdělávací aktivity mohou píseckému DDM ostatní závidět.

Areál nedaleko Vráže dostal DDM Písek na přelomu let 2003 a 2004. V posledních patnácti let se tady postupně rekonstruovaly všechny budovy i venkovní prostory. Letos v létě se tady poprvé po mnoha letech konaly dětské tábory.

Středisko zatím slouží pouze pro aktivity DDM Písek, nicméně do budoucna je podle jeho ředitelky Jany Adam v plánu i pronajímání dalším subjektům. „Počítá se s tím, že by zde mohly například školy pořádat adaptační kurzy, konat se tu školy v přírodě a další akce," poznamenala ředitelka DDM s tím, že se bude areál využívat od jara do podzimu.

Zdroj: Lucie Kotrbová

DDM pořádá přes léto tábory nejen pro své děti, ale také pro veřejnost. Obecně je o ně velký zájem, a to především o příměstské.

Kapacita zařízení u Vráže je sto lidí. „Naše hranice je kolem osmdesáti dětí plus dospělý dozor," uvedla Jana Adam. Areál je zcela soběstačný, je tady kromě ubytování v pokojích a stanech také plně vybavená kuchyně.

Podobné areály jsou velice náročné na provoz a údržbu. DDM má výhodu, že ho podporuje kraj a ministerstvo. Pořádáním táborů si však velkou část nákladů pokryje. „Snažíme se držet ceny pořád co nejnižší oproti soukromým subjektům. Není to ale jednoduché vzhledem k tomu, že významnou součástí nákladů jsou energie a jídlo," zmínila ředitelka.

DDM Písek nabízí 290 kroužků pro děti od tří let do konce střední školy. V loňském roce ho navštěvovalo kolem dvou tisíc dětí.