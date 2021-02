Od pondělí směly totiž otevřít výdejová okénka knihoven pro vracení a půjčování předem objednaných titulů. Službu nabízí i Jihočeská vědecká knihovna v pondělí, ve středu a v pátek od 11 do 17 h na všech pobočkách kromě Lidické.

„Není dobře, když je zavřená knihovna i cokoliv jiného,“ myslí si paní Lucie, která přišla s dcerkou Lilianou vrátit knihy a jiné prodloužit. „Vhazovaly jsme je předtím do biblioboxu,“ vysvětluje paní Lucie. Půjčené měly hlavně dětské čtení, ale i pro maminku knihu o výchově dětí. „Čekala jsem na to jako na smilování,“ přiznává Marcela Stárková, která se už těšila, až si bude mít zase co číst. V zimních měsících, kdy je venku ošklivo, totiž hodně čte. „Měla jsem nějaké knihy od kamarádek. Ale včera jsem už zaklapla poslední,“ vysvětluje, že knihovna otevřela pro ni v pravý čas.

Tituly, které si čtenáři na webu vyberou a pošlou na ně žádanku, vydává knihovnice, paní Kristýna. Ukazuje do prosklené verandy plné knih, které vydává z „okýnka“, že jich je mnoho. „Tady jsou samé žádanky, nalevo dětské rezervace,“ ohlíží se. Podle ní lidí chodí dost. Už v době zavření knihovny hodně rezervovali či zažádávali, a tak se tituly k půjčení s novými objednávkami nahromadily.

V katalogu si vybrala i slečna Bětka. „Objednala jsem si je hned, jak jsem se dozvěděla, že se otevře,“ usmívá se čtenářka, která si často odnáší z knihovny klidně deset knih. „Už jsem byla i na pobočce Čtyři Dvory,“ říká a dodává: „Tady se mi líbí, že ani nemusíte do budovy.“ Těší se na otevření knihovny na Lidické třídě, kde vyrostla nová přístavba. „Mají tam to nejlepší,“ myslí si slečna Bětka.

Podle mluvčí knihovny Petry Mašínové se čeká už jen na kolaudační rozhodnutí. „Pokud se tak tento týden stane, chtěli bychom příští týden otevřít i Lidickou v režimu výdejového okénka,“ uvádí. Informaci o otevření pobočky zveřejní knihovna na webu.