Ve středu 20. března se uzavřou všechna výpůjční oddělení v městské knihovně. Začíná její stěhování do nových prostor o pár metrů vedle. Na konci dubna se knihovna spolu s centrem vzdělávání slavnostně otevře v budově bývalé školy na Alšově náměstí.

Akce, které jsou naplánované v klubovně knihovny, se budou konat podle plánu i během stěhování. Co se týče půjčených knih, jejich výpůjční doba se po dobu uzavření automaticky prodlužuje.

Do stěhování chtějí zaměstnanci zapojit i veřejnost. „Část knih plánujeme přemístit formou takzvaného živého řetězu, a to v úterý 16. dubna. Dopoledne se zapojí děti, žáci a studenti píseckých škol, odpoledne zveme veřejnost,“ nastínila Štěpánka Činátlová z městské knihovny. Ohledně termínu otevření jsou knihovníci zatím opatrní, ale pokud vše půjde dobře, mohlo by to být v pátek 26. dubna.

V novém objektu bude mimo jiné kavárna i další místnosti pro komerční využití. Kromě knih tady návštěvníci najdou prostor pro relaxaci, různé dílny, kulturní akce i vyžití pro děti.

Náklady na rekonstrukci bez interiérů byly 139 milionů korun bez DPH. Čtrnáct milionů je dotace.