Advent v Písku dostane letos jiný rozměr. Město ho chce pojmout velkoryseji a být tak v tomto směru konkurenceschopné. Velké náměstí by se tak na přelomu listopadu a prosince mělo proměnit v ledovou plochu.

Advent v Písku. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Na píseckém Velkém náměstí by mělo zhruba na šest týdnů vyrůst kluziště s ledovou plochou obklopené deseti dřevěnými stánky v jednotném standardu. Chybět nebude odpovídající osvětlení a menší pódium, kde by se odehrával kulturní program. Vize je zachovat základní prvky dosavadního adventu jako rozsvícení stromečku nebo trhy.

Záměr už před časem prošel radou města a nyní ho na svém dnešním jednání posvětili také zastupitelé, když schválili rozpočtovou změnu, kterou přidělili přes čtyři miliony korun Centru kultury města Písku. Právě městská organizace by měla letos předvánoční program zajistit.

Spolek Cohiba Musica, který advent v Písku pořádal uplynulých šestnáct let, se rozhodl další ročník neorganizovat. Pro příští roky se bude starat jen o betlémy rozmístěné po městě, které jsou jejich projektem.

Harantova, Erbenova, Žižkova a další. Které písecké ulice čeká letos oprava?

Jak informovala místostarostka města Petra Trambová, pronájem ledové plochy vyjde zhruba na dva miliony korun, deset stánků na 400 tisíc korun a vánoční osvětlení plus dekorace na necelý milion. „Jsou to velmi vysoké položky, nicméně jsem se poptávala v jiných městech, která mají adventní městečka a podobné atrakce, a nejde o nijak nestandardní částky. Pro zajímavost třeba v Jihlavě mají rozpočet na advent devět milionů korun," konstatovala místostarostka a dodala: „Otázka zní, zda advent v této podobě chceme realizovat, nebo zůstaneme u konceptu, na jaký jsme byli zvyklí doposud."

Co se týče cestovního ruchu v době adventu, není podle radního pro kulturu Robina Mikušiaka Písek v současné době moc konkurenceschopný. „Jsem rozhodně pro a i pokud jde o peníze, jsem přesvědčen, že se nám vrátí. Ne přímo do městské kasy, ale místním podnikatelům, což se také počítá," komentoval radní.

Nový pořadatel slavnosti začíná odkrývat program. Dorazí Marie Rottrová i Mládek

Zastupitel Petr Hladík není o kluzišti přesvědčen. „Možná kdyby Cohiba Musica dostala pět milionů, taky by vymyslela něco většího, ale to už je asi jedno," poznamenal a navrhl snížit částku vyčleněnou na akci na 2,5 milionu korun. To neprošlo.

Starosta Michal Čapek nastínil také vizi, že by kluziště mohli využívat například žáci píseckých škol. V plánu je mimo jiné zapojit do programu adventu místní spolky, žákům základních škol vyčlenit stánek k prodeji jejich výrobků nebo oslovit místní podnikatele, zda by měli zájem nabízet své produkty ve stáncích.

Kluzišti a stánkům by měla být vyčleněna zhruba polovina Velkého náměstí, a to pravděpodobně od začátku adventu do Tří králů.