V pořadí už šestnácté městské slavnosti se budou konat v sobotu 26. srpna na Masarykově náměstí v Protivíně. Letošní program nabídne Anetu Langerovou, Tomáše Kluse, Mňágu a Žďorp, Ready Kirken nebo Vypsanou Fixu.

Městské slavnosti protivínské budou v sobotu 26. srpna. | Foto: MěKS Protivín

Model městských slavností se v Protivíně drží dlouhé roky stejný. Připravuje je městské kulturní středisko, neplatí se vstupné a cílí na všechny věkové kategorie. Podle starosty Jaromíra Hlaváče se počítá s tradiční návštěvností kolem 2500 až 3000 lidí. „Počasí by mělo přát a program se podle mě letos opravdu vydařil," hodnotí s tím, že se vždy vybere jeden hlavní interpret na večerní čas a několik dalších. Letos je jím Tomáš Klus, který vystoupí na hlavním pódiu od 19.30 hodin. Aneta Langerová, která má v sobotu večer další vystoupení v Moravské Třebové, se představí v Protivíně už ve 14 hodin. „Ne vždycky se všechno podaří poskládat přesně tak, jak bychom chtěli," poznamenal s tím, že organizace slavností je náročná a v Protivíně dobře funguje.

„Nikdy jsme neřešili, že by je u nás měla pořádat soukromá agentura nebo kdokoli jiný," reaguje na aktuální dění kolem městské slavnosti v Písku. Tady ji příští rok bude dělat nový pořadatel, který vzejde z výběrového řízení.

Protivínské slavnosti, které se konají pravidelně poslední sobotu v srpnu, dotuje město částkou zhruba 1,5 milionu korun. „Je to jedna z akcí, které k městu patří, a měli bychom ji zachovat. Důležité je najít úroveň, kterou jsme schopni dlouhodobě zachovat, a to jak u slavností, tak třeba i u novoročního ohňostroje," zmínil Jaromír Hlaváč s tím, že částka je v průběhu let stále zhruba stejná.

Kromě Anety Langerové a Tomáše Kluse uvidí návštěvníci na hlavním pódiu kapely Mňága a Žďorp (17.30 hodin), Ready Kirken (21.20 h) nebo Vypsaná Fixa (23 h). Odpoledne zazní také cimbálová muzika a hudební vystoupení proloží divadlo, historická show s bičem či ohňová show. Připraven bude také bohatý program pro děti, workshopy, stánky a občerstvení, komentované prohlídky v Kaplance nebo prohlídky muzea.