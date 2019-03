Písek - Ve dnech 22. až 25. ledna trávil Klub Krteček na horách na Šumavě v hotelu Kodrea na Nových Hutích. Na tomto ozdravném pobytu si děti užívaly zimních radovánek a čerstvého horského vzduchu, který jim vždy velmi pomáhá.

Všechny velmi bavilo chození na procházky, sáňkování, bobování a jiné skotačení, kterého bylo mnoho. V rámci tvořivé dílny si děti z ponožek a vatelínu vyrobily svého malého sněhuláka. Během pobytu se děti dozvídaly, jak to chodilo ve středověku. Na závěr pobytu byly děti svědky rytířského klání, kdy se princové ucházeli o ruku princezny. Každý obdržel pamětní list s malou odměnou a pasováním byl povýšen do stavu rytířského. Z hor jsme si všichni odvezli mnoho hezkých zážitků. Velice děkujeme našim dobrovolným asistentům, Klárce, Adamovi a Yvetce, kteří do pobytu vnesli svůj elán. Bez nich by pobyt nebyl možný.