Písek, Střelské Hoštice - Ve dnech 12. – 15. dubna odjel Klub Krteček na prodloužený víkendový ozdravný pobyt do Školy v přírodě ve Střelských Hošticích.

Na tomto pobytu pro osoby se zdravotním postižením nám tentokrát počasí moc nepřálo, bylo chladno. To nás ale nemohlo odradit od dobré nálady a bohatého programu, který byl pro děti přichystaný. Prodlouženým víkendem děti provázela kostýmovaná liška a čáp, kteří jim zahráli malé divadélko. V rámci tvoření jsme vyráběli čápy, lišky a velikonoční košíčky. Trávili jsme hodně času venku, kde jsme si společně rozhýbávali své tělo různým poskakováním, hraním her a tancováním. Chodili jsme na procházky a za všech okolností jsme byli stále spolu. Děti odjížděly z pobytu velmi spokojené a už teď se těší na další podobnou akci. Velký dík patří našim dobrovolným asistentkám Eleně a Adéle, bez kterých by pobyt nebylo možné uskutečnit. Děkujeme!