Největší výskyt klíšťové encefalitidy evidují hygienici na Českobudějovicku, kde bylo k minulému týdnu 40 potvrzených případů, 16 je na Táborsku, 15 na Českokrumlovsku, 12 na Prachaticku, 11 na Strakonicku, 10 na Jindřichohradecku a Písecko hlásí 4 případy.

„V uplynulém týdnu nám do statistik přibyly tři nové případy klíšťové encefalitidy a pouze dva potvrzené případy lymeské boreliózy. Za čtyřicet týdnů letos máme v Jihočeském kraji celkem sto devět případů klíšťové encefalitidy. To je o dvaačtyřicet více než vloni, kdy to ve srovnatelném období bylo sedmašedesát případů,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová. „Potvrzeny jsou i dvě stě osmdesát čtyři případy lymeské boreliózy, tedy o čtyřicet méně než vloni. Nástupu chladnějšího počasí odpovídá i předpověď aktivity klíšťat, která je pro příští dny na stupni čtyři, což je na desetibodové škále mírné riziko.“

Boreliózy je méně než před rokem

„V minulém týdnu přibyly pouze dva potvrzené případy lymeské boreliózy. K začátku října v kraji evidujeme dvě stě osmdesát čtyři případy, tedy o čtyřicet méně než ve srovnatelném období vloni. Nejvíce případů je v této sezóně na Českobudějovicku, osmdesát osm. Dvaapadesát případů je na Jindřichohradecku a pětačtyřicet na Táborsku. Českokrumlovsko má třiatřicet případů, Strakonicko a Prachaticko po třiadvaceti a Písecko dvacet,“ uvedla epidemioložka KHS Jihočeského kraje Jitka Luňáčková.

Výskyt další skupiny sezónních onemocnění, tzv. alimentární infekcí, je od začátku sezóny v kraji nižší než vloni. U salmonelózy hygienici evidují 712 případů (+34 od minulého týdne), nejvíce na Českobudějovicku (219), Jindřichohradecku (118) a Táborsku (100). Strakonicko má 78, Českokrumlovsko 69, Prachaticko 67 a Písecko 61 případů. Vloni ve 40. týdnu to byly v kraji 884 případy.

V týdnu mírně přibylo i kampylobakteriózy. Té je k dnešku evidováno 1162 případů (+ 14 nových za týden), vloni v tomto období bylo prokázáno 1233 případů. Nejvíce jich je na Českobudějovicku (372), Jindřichohradecku (185) a Táborsku (167). Písecko má 128 případů, Českokrumlovsko hlásí 121 případů, Prachaticko 104 a Strakonicko 85.