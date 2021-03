Zdroj: Deník

O životě v Kestřanech jsme si povídali s jejím starostou Lubomírem Málkem.

Které důležité akce se vám za poslední dobu podařilo zrealizovat?

Lubomír Málek: Vybudovali jsme chodníky a dokončili osvětlení. Máme zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici za milion a půl. Letos v březnu budeme díky dotaci pořizovat cisternu za 7 a půl milionů korun. Podporujeme i sportovce, zrekonstruovali jsme fotbalistům kabiny a vybudovali v rámci obce pět dětských hřišť.

Co zajímavého u vás mohou vidět turisté?

Kestřany jsou taková perla Písecka při řece Otavě. Je tady krásná krajina, řada rybníků, například Řežabinec nebo Podlesný a jsme také součástí cyklostezky z Modravy až na Orlík. Zajímavostí jsou kestřanské tvrze, které se v současné době rekonstruují. Horní tvrz je přístupná stále. Máme tu golfové hřiště s osmnácti jamkami.

Lidé vás znají hlavně díky rýžování zlata. Jak tato tradice vznikla?

Otava je zlatonosná řeka. Kolem Kestřan i Štěkně byla historicky rýžoviště. Myslím, že v roce 1987 proběhly průzkumy, které ukázaly, že tu zlato opravdu je a v roce 1992 proběhl nultý ročník rýžování zlata na Otavě. Akce se ujala, rozrostla a probíhá každoročně. Organizuje ji Český klub zlatokopů a my jako obec zajišťujeme vše technicky včetně programu.

Jaké máte další plány?

Plánujeme asi za milion 200 tisíc centrální dětské hřiště, stavba bude rozdělená do dvou let. Začali jsme s projektem mateřské školky za 35 milionů korun místo staré hospody na návsi. Žádali jsme o dotaci, která nevyšla. Sice máme mateřskou školu místo původní základní školy, ale je to stará budova a kapacitně nestačí. V obci funguje královská i školka pro děti mladší tří let.