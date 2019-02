Kestřany – Obec v současné době jedná o možnosti vytápění zbytkovým teplem z odpadu z bioplynové stanice.

Ilustrační foto | Foto: Deník/ Archiv

„Určitě to nebude příští rok, je to běh na dlouhou trať, ale možná někdy v budoucnu to zkusíme," řekl starosta Kestřan Lubomír Málek.

Tuto variantu nevyvrací ani ředitel Zemědělsko – obchodního družstva (ZOD) Máj Kestřany Petr Hubáček. „Do budoucna to určitě reálné je. Kapacitně jsme na tom dobře, takže část obce bychom určitě mohli vytápět," uvedl. Muselo by se ovšem udělat vedení přes obec.

ZOD Máj dostavělo v prosinci loňského roku bioplynovou stanici a zahájilo její zkušební provoz. „Funguje, jak má, žádné problémy nejsou," ujistil ředitel družstva.

Zhruba třicet procent vytvořené energie využije družstvo pro své technologie, zbytek elektrické energie prodává jedné energetické společnosti.

Teplo zatím slouží pouze pro vytápění objektů a dílen v rámci podniku.

Bioplynová stanice využívá odpadu z živočišné výroby. Za rok se tady zpracuje zhruba devět tisíc tun odpadu.