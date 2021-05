Areál patří soukromým majitelům a od roku 2005 prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Objekty jsou postupně zpřístupňovány veřejnosti. "Turisté se mohou podívat do Horní tvrze a její spodní patra si volně procházet. Věž plánujeme zpřístupnit až na podzim, protože by se tam měly dělat ještě podlahy. Když návštěvníci přijdou, dostanou na pokladně papírového průvodce, kde je popsaná historie," pozvala zájemce Karla Kašparová, která je členkou Spolku přátel kestřanských tvrzí.

Návštěvníci mohou obdivovat také rozsáhlý okolní park, který už je z větší části revitalizovaný. "Prvních osm let to byly těžké terénní práce a vše bylo zavezené haldami. Trvalo dva roky, než vůbec byly vidět obvodové zdi, keře a stromy se musely prosekávat. Bylo to celé zarostlé šeříky a brsleny," popsala Karla Kašparová.

V hospodářské budově u vstupu do areálu si lidé prohlédnou nejrůznější sbírky dobových předmětů. "Vystavujeme keramické nálezy, například různé gotické kachle, které pocházejí odtud a pak také kovové věci, které nám sem nosí návštěvníci. Z jedné truhlářské dílny se nám dokonce s pomocí Jihočeského kraje podařilo získat dřevěné stroje z 18. a 19 století," dodala Karla Kašparová. Součástí expozice jsou i fotografie z historie Kestřan.