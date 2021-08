Turisté chybí například v kempu v Chlumu u Třeboně. "Tuhle sezonu snad ještě ani nebylo plno. Oproti loňsku máme v těchto nejsilnějších prázdninových týdnech úbytek na obsazenosti 30 až 40 procent," posteskl si majitel Autokempu Sever Petr Mairich. Menší zájem si vysvětluje i počasím, které letos zatím nepřineslo příliš slunečných dní. Častý déšť a silné bouřky řadu lidí od dovolené v kempu odradí.

Kemp v Chlumu u Třeboně patří k těm menším. Jeho plocha nabízí až 70 míst pro stany nebo karavany a ubytování v 15 chatkách. "Lidé i vzhledem k počasí teď vyhledávají spíše ubytování pod střechou. Mají zájem o chatky a jezdí i více karavanů. Stanů naopak ubývá," uvedl k současnému trendu v kempování Petr Mairich.

Podobnou zkušenost mají také v Autokempu Ráj v Třeboni, který má kapacitu až 800 lidí. I tady ale letos chybí návštěvníci. "Letošní sezona je pro nás horší, než ta loňská, která byla specifická kvůli covidu. Letošní sezona je oproti loňské na osmdesáti nebo devadesáti procentech," upřesnil Jiří Neubauer, provozovatel kempu. O zdražení ale kvůli menší návštěvnosti zatím neuvažuje. "Letos jsme vyměnili na 130 lůžkách matrace, vyměnili jsme na chatkách okna, postavili novou pergolu, kam se vejde asi 80 lidí a udělali jsme i úpravy v kuchyni. Musíme se pořád snažit, aby lidé přijeli a každý rok tady viděli nějakou změnu," zdůvodnil Jiří Neubauer. Také on potvrdil větší zájem turistů o chatky a karavany.

Turisté do Autokempu Ráj jezdí opakovaně. Láká je především jeho strategická poloha pro výlety po okolí. "Jsme tady už posedmé a v kempu zůstaneme týden. Nejsme cyklisté, procházíme se po Třeboni nebo jedeme třeba i do Zoo Dvorec," rozpovídala se o aktivitách paní Milena z Příbrami. O kousek dál sedí u svého karavanu manželský pár z Nového Bydžova. "Jsme tu od středy do neděle. Na Třeboňsku jsme už popáté. Rádi se sem vracíme, protože je tady krásná příroda, cyklostezky a rybníky, což já jako rybář oceňuji," chválil si pan Jaroslav. Pravidelně jezdí do Třeboně i čtyřčlenná parta z Plzně. "Líbí se nám tady. Oceňujeme, že je v kempu oproti předchozím sezonám spousta volného místa. Jezdíme na kole po okolí, byli jsme na hrobce, u Světa a tak různě," shrnul aktivity skupiny Pavel.

Turisté vyhledávají Třeboňsko především pro jeho rovinatý terén. "Z devadesáti procent je to cyklistika, pak je to samozřejmě prohlídka města, zámku ale i Schwarzenberské hrobky," doporučil oblíbené cíle Jiří Neubauer. Region v letních měsících láká také průzračnou vodou na pískovnách, které jsou vyhlášenou koupací lokalitou.