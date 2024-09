Zatímco před měsícem to vypadalo, že část kempu Radava u Orlíku končí a rekreanti se budou muset vystěhovat, nyní je vše jinak. Městský úřad Milevsko vydal 15. července rozhodnutí o okamžitém ukončení užívání kempu, a to kvůli nesouladu s územním plánem obce Kovářov, pod kterou dotčená lokalita spadá. O několik dní později tak státní podnik Povodí Vltavy vydal nařízení, že do 31. července bude provoz ukončen a rekreanti mají tři měsíce na to se vystěhovat a odstranit svůj majetek.

Teď - o měsíc později - přichází jiná zpráva. Státní podnik Povodí Vltavy coby provozovatel kempu se odvolal a Krajský úřad Jihočeského kraje vydal 26. srpna rozhodnutí, kterým se ruší rozhodnutí milevského úřadu. „Zahajujeme ke dni 1. 9. 2024 opětovné provozování Kempu Radava, který je od uvedeného dne možné užívat, a to dle podmínek uvedených v provozním řádu Kempu Radava," uvádí Povodí Vltava na svém webu s tím, že se současně ruší požadavek na vyklizení všech věcí jednotlivých uživatelů kempu z areálu Kempu Radava a opuštění Kempu Radava. „Finanční záležitosti budou vypořádány s uživateli individuálně, v závislosti na jejich konkrétní situaci," doplňuje podnik.

Původní rozhodnutí o ukončení provozu se týká části kempu Radava v katastru Chrást u Zahořan. Státní podnik Povodí Vltava se již několik let snaží řešit problémy v kempu, kde se nachází i nepovolené rekreační objekty. Již v roce 2021 museli uživatelé likvidovat přístřešky u karavanů a černé stavby, které si zde lidé postupem času vybudovali. Jednalo se o asi dvě stovky rekreantů, kteří museli do roku 2022 černé stavby odstranit.

Povodí areál spravuje od roku 2016. Jedním z důvodů, proč na podzim 2021 požadovalo odstranění přístřešků, byly letní požáry v této rekreační oblasti. Při prvním 12. července shořelo jedenáct karavanů. Další dva obytné vozy lehly popelem 23. července nad ránem. Likvidace černých přístřešků ale nebyla před třemi roky jedinou podmínkou, kterou museli majitelé karavanů splnit. Do konce dubna 2022 totiž měli obytné vozy zpojízdnit.

Na pozemcích kempu přetrvává dál nesoulad s územním plánem a dál tam stojí nepovolené stavby, což byl důvod pro původní rozhodnutí milevského úřadu. Reagoval tak na podnět občana, který upozorňuje, že Kemp Radava je v rozporu s územním plánem.