Milevští zastupitelé podpořili místního včelaře Kamila Lívance. Ten chce v Milevsku rozšířit chov včel a vybudovat novou včelařskou farmu.

Podle vedoucího odboru investic a správy majetku města Davida Lukeše má včelař v současné době od města na úly pronajatou pozemkovou parcelu v lokalitě Na kamenech. Obrátil se proto na město s žádostí o odkoupení pozemku. „Součástí farmy by mělo být zázemí pro odchov oddělků, stanoviště pro chov matek, zázemí pro vytáčení medu i malé jezírko.,“ uvedl David Lukeš. Včelař přišel také s nápadem vzdělávacích programů pro školy a školky. „Můžu pak dětem vysvětlit a ukázat, jak včely žijí a jak jsou důležité pro přírodu,“ uvedl Kamil Lívanec.

Záměr prodeje pozemku 1100 metrů čtverečních za minimální cenu 23 korun za metr čtvereční pro vybudování včelařské farmy schválili zastupitelé jednohlasně.

O co se jedná



V lokalitě Na Kamenech by měla vzniknout včelařská farma, která by měla také sloužit pro vzdělávání dětí.