Modernizace lodního výtahu na hrázi Orlické přehrady si vyžádala snížení vodní hladiny na 339 m. n. m., tedy o deset metrů. V současné době je to už ale 336,7 m. n. m.

Podle starosty Kovářova Pavla Hrocha mu Povodí Vltavy neodpovědělo na otázku, zda bude voda ještě dál klesat. „Kovářov má sedmnáct místních částí a mezi ně patří i obec Chrást a kemp Radava, který je dnes malým rekreačním městečkem. Mám zprávy, že rapidním poklesem vody v přehradě dochází k úbytkům vody v jednotlivých staveních. Vysychají jim studny,“ vysvětlil Pavel Hroch. Situaci přirovnal k fyzikálnímu zákonu o spojených nádobách.

Povodí Vltavy by si mělo podle něj uvědomit, že s případným nedostatkem pitné vody se budou lidé obracet na obce. „Obec není povinná zásobovat občany pitnou vodou. To je problém každého z nás. Obec mu má být nápomocná a má vytvářet co nejlepší podmínky pro život, takže může pomoci, ale bude ji to stát peníze,“ varoval Pavel Hroch.

Snížený stav vody



Voda v Orlíku bude pod 339 m. n. m. do dubna a na sezonu by měl být stav zase normální. Po sezoně se bude ale zase situace opakovat. Začne druhá etapa stavebních prací, která potrvá do dubna roku 2022.