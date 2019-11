Důvodem není abnormální sucho, ale modernizace lodního výtahu pro malá plavidla na hrázi.

Hladina Orlíku 7. listopadu 2019. | Foto: Deník / Stanislava Koblihová

Nízké hladiny v Orlické přehradě si všímá každý, kdo se kolem ní pohybuje. „Byli jsme na Podolském mostě a viděli jsme z něj základy zbořené plavecké hospody pod ním,“ uvedli manželé Ivana a Karel Štemberkovi. Vodní hladina se pohybuje v téměř stejné výšce jako v roce 2015, kdy bylo mimořádné sucho. Tedy kolem 339 m. n. m. Podle mluvčího Povodí Vltavy může letos klesnout hladina až pod tuto úroveň. „Takto sníženou hladinu bude nutné udržovat do dubna roku 2020. V tomto termínu se uskuteční práce spojené s prodloužením kolejové dráhy lodního výtahu o 12 metrů do délky a o 3 metry do hloubky a se sanací betonů na návodní straně,“ vysvětlil Hugo Roldán. Termín pro dokončení celé modernizace je duben 2022. Po celou dobu budou práce prováděny mimo plavební sezonu. K omezení provozu lodního výtahu v plavební sezoně by tedy dojít nemělo.