Deník vyrazil se zaměstnanci EG.D na návštěvu jedné ze čtyř předávacích stanic zemního plynu v Jihočeském kraji. Objekt v Dubu na Táborsku je nejstarší vůbec, pochází z roku 1968.

Jak přiblížil vedoucí správy a provozu zemního plynu Tomáš Vacek, předávací regulační stanice dodává do distribuční sítě plyn z tranzitního plynovodu vedoucího z Ruska přes Ukrajinu a Slovensko až k nám. „Další taková stanice najdete v Lodhéřově, Žíšově a Zvěrkovicích, jde o prvky kritické infrastruktury státu, které mají velmi dobré zabezpečení,“ upozornil.

Smrad, který varuje

Plyn sám o sobě je bez chuti a bez zápachu. „Není detekovatelný smysly, proto do něj přidáváme tzv. odorant. Jde o silně zapáchající nebezpečnou látku dováženou z Itálie, která vadí lidskému čichu, má připomínat zkažená vejce, nebo maso,“ osvětlil vedoucí správy a provozu zemního plynu. Příjemnou vůni podle něj přidat nelze, protože ta by neměla na uživatele takový efekt.

Na regulační stanici je odorant uskladněn v nerezových tankách, z kterých se slabými trubkami vstřikuje přímo do plynovodu. „Stanicí projíždí plyn neodorizovaný a na výstupu se přidává tato látka, aktuálně je zvýšená odorizace ze standardního množství,“ popsal Vacek s tím, že běžně se dává 10 miligramů na kubický metr, nyní se vpravuje trojnásobek.

Zajímavosti: Zvýšené množství odorantu dojde ze stanice v Dubu do Prachatic, Vimperka, či Lenory cca za tři dny. Termín nárazové odorizace je stejný pro celou republiku, pro všechny distributory také funguje totožná poruchová linka 1239. Každá distribuční stanice se skládá ze čtyř částí: řídící místnost, technologie, kotelna, distribuční stanice.

Nos zápach zachytí v prostoru

Pro běžného uživatele to znamená, že v případě, že někde dojde k úniku plynu, tak zachytí i menší poruchu svými smysly. „Zejména může jít o vnitřní instalace v domácnostech, může jít o bytová jádra, stoupačky. Látka se přidává, aby i v těchto těžce dostupných místech, ve vzduchu a volném prostoru byl únik zjistitelný,“ shrnul Tomáš Vacek.

Pokud někdo odorant zachytí, měl by zachovat klid a okamžitě zavolat číslo 1239. „Na místo vyjede montér držící pohotovost a dohledá konkrétní závadu,“ poznamenal. Odorant se ke koncovému zákazníkovi dostane za den až dva, cítit by mohl být ještě do konce příštího týdne, tj. 3. prosince, než zvýšené množství vyprchá a vrátí se normálu.

Odorizace se provádí jednou za rok, vždy na začátku topného období, aby se předešlo závadám v sezoně. „Jde o jednu z kontrol těsnosti danou legislativou, která má zvýšit bezpečnost celkových plynových rozvodů,“ vysvětlil Vacek.

Poruchy hlavně v domácnostech

V minulém roce před odorizací vyjížděli zaměstnanci EG.D k jedné poruše denně. Po odorizaci se frekvence výjezdu zvedla až na 3 denně. Drtivá většina závad pochází právě od konečných spotřebitelů. „Nejčastější poruchou je únik v domovních rozvodech, či na škrobení od hlavního uzávěru ke spotřebiči. Opravu zajišťuje odborná vodoinstalační firma, která dotáhne šroubení, vymění těsnění nebo opraví svár,“ popsal.

EG.D má zhruba 95 tisíc odběrných míst plynu na svém distribučním území. Ve srovnání s tím elektrický proud od tohoto dodavatele odebírá 1,5 milionu domácností a jiných odběrných míst v Jihočeském kraji a na Pelhřimovsku.