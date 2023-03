Vyhlášení výsledků ankety Nejúspěšnější sportovec Písecka za rok 2022 se bude konat v pondělí 3. dubna. Jedna ze sedmi kategorií - Cena čtenářů Deníku - je plně ve vašich rukou. Hlasovat pro svého favorita můžete pod článkem.

Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Písecka za rok 2021. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Anketu Nejúspěšnější sportovec Písecka za rok 2022 vyhlašuje Okresní sdružení České unie sportu Písek za mediální podpory Píseckého deníku, a to v kategoriích děti do 15 let, mládež od 16 do 20 let, dospělí od 21 let, sportovní kolektivy mládež do 18 let, sportovní kolektivy dospělí od 19 let, trenér, osobnost a cena čtenářů Deníku. Sportovce mohli během ledna a února nominovat zástupci klubů, oddílů i veřejnost.

Tradiční anketa, která se v Písku koná s přestávkami přes dvacet let, se letos stejně jako v minulém roce vyhlásí bez plesu v komornějším duchu. Tentokrát se místem slavnostního ocenění nejlepších sportovců stane kostel Nejsvětější Trojice v Písku.

Na základě shromážděných nominací rozhodne o výsledcích ankety výkonný výbor OS ČUS Písek. Cenu čtenářů Deníku pak může získat kdokoli z nominovaných jednotlivců v kategoriích děti, mládež a dospělí. Hlasuje se pouze prostřednictvím webové ankety. Kdo získá nejvíce hlasů, vyhraje. Hlasování končí v úterý 28. března v poledne.

Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců se uskuteční v pondělí 3. dubna odpoledne v kostele Nejsvětější Trojice v Písku za finanční podpory společnosti Wittmann Battenfeld. Akci podporuje také město Písek a řada dalších partnerů.