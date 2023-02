Výsledky se budou vyhlašovat v několika kategoriích, a to děti do 15 let, mládež od 16 do 20 let, dospělí od 21 let, sportovní kolektivy mládež do 18 let, sportovní kolektivy dospělí od 19 let, trenér, osobnost a cena čtenářů Deníku. Nominace mohou posílat zástupci klubů a oddílů, ale také veřejnost, a to do konce února.

„Asi jsem se dobře vyspala,“ říká Tereza Pokorná o svých střeleckých explozích

Jak uvedla předsedkyně OS ČUS Písek Romana Halamová, anketa je určena jednotlivcům a kolektivům působícím na Písecku. "Za sportovní kolektiv se považuje pouze družstvo složené minimálně ze dvou sportovců," vysvětlila a doplnila: "Pro kvalitní zpracování této ankety je třeba, aby navrhovatelé vybrali sportovce s nadprůměrnou výkonností a úspěchy, kterých dosáhli v roce 2022."

Nominace je možné posílat do 28. února na mail pioss@seznam.cz. Pokud nemáte k dispozici nominační lístek, napište si o něj, nebo nezapomeňte ve své nominaci vyplnit kromě jména a roku narození sportovce také jeho klub, sportovní odvětví a zásadní dosažené úspěchy v roce 2022. Připojte také informace o navrhovateli - jméno, telefon a e-mail.

V anketě Nejúspěšnější sportovec Písecka bodoval také fotbalista Štěpán Koreš

Na základě nominací shromážděných do 28. února bude rozhodovat o výsledcích ankety výkonný výbor OS ČUS Písek. Cenu čtenářů Deníku pak může získat kdokoli z nominovaných ve všech kategoriích. Rozhodnou čtenáři hlasováním na webu Píseckého deníku.

Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců se uskuteční v pondělí 3. dubna odpoledne v kostele Nejsvětější Trojice v Písku za finanční podpory společnosti Wittmann Battenfeld.