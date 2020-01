V Boješicích oslavil v pondělí 30. prosince Karel Špala 100. narozeniny. A to v domě, kde se v roce 1919 narodil a žije v něm celý život. Oženil se, vychoval dvě dcery. Dnes se těší z vnoučat a pravnoučat.

„Slavím už několik dní. Sešel jsem se s mladšími kamarády v hospodě v Mirovicích. Další velká oslava byla tady v hospůdce v Boješicích. Kamarádi mi dali také zahrát v rádiu moji oblíbenou jihočeskou písničku,“ svěřil se Karel Špala. Dodal, že dostal také gratulaci se společnou fotografií od nejmladší obyvatelky vesnice, kterou je o 99 let mladší Lilly. Tedy přesněji od jejích rodičů. „Mám radost, že se tu právě dneska objevila ta nejmenší pravnoučata. Jsem a celý život jsem byl optimista, to mě pomáhá, tím jsem překonal všechno,“ vyprávěl s radostí pan Karel Špala. „Ale uteklo to jako voda,“ dodal na závěr s úsměvem oslavenec.

Gratulovat přišel také starosta města Mirovice Josef Vejšický.

K významnému jubileu přišla přát Karlovi Špalovi také pracovnice České správy sociálního zabezpečení z Písku, která mu předala písemné přání ministryně s rozhodnutím o navýšení penze. „Letos jsem předávala pět stoletých gratulací, čtyřem ženám, ale jenom jednomu muži, kterým je právě pan Špala,“ dodala úřednice.