/VIDEO/ Ve Schwarzenberské hrobce na zámku Orlík je do současné doby pochováno 23 členů schwarzenberské sekundogenitury (rodová větev potomků druhorozeného Karla Filipa). Během víkendu sem budou převezeny také ostatky Karla Schwarzenberga, který zemřel v noci z 11. na 12. listopadu.

Schwarzenberská hrobka v zámeckém parku na Orlíku, kde si přál být Karel Schwarzenberg pohřben. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Od středy 6. do pátku 8. prosince bude vystaveno tělo zesnulého Karla Schwarzenberga v kostele Maltézského řádu Panny Marie pod řetězem v Praze, v sobotu 9. prosince se uskuteční poslední rozloučení se státními poctami v katedrále sv. Víta na Pražském hradě a poté budou Schwarzenbergovy ostatky převezeny na Orlík, kde bude pochován v rodinné hrobce.

I když se po smrti knížete chvíli spekulovalo o tom, kde bude pohřben, podle odborníků to bylo od počátku zcela jasné. V hrobce v orlickém zámeckém parku jsou pohřbeni i další příslušníci schwarzenberské sekundogenitury včetně jejich manželek, jak vysvětlil historik Prácheňského muzea Jan Adámek.

„Kromě toho se Karel Schwarzenberg nechal několikrát slyšet, že zde chce být pohřben, bylo to jeho přání,“ poznamenal s tím, že je zde i jeho rodina. Rodiče a strýc Karla Schwarzenberga byli původně pochováni v Murau, odkud byli po revoluci převezeni do orlické hrobky. Přesouvání ostatků bylo tehdy celkem běžné, když byla vybudována rodová hrobka.

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Na Orlíku je v současné době pochováno 23 členů schwarzenberského druhorozenectví. Naposledy zde byla pohřbena dcera Bedřicha Schwarzenberga princezna Marie, a to v roce 2019. Pět let předtím, v roce 2014 zde byl pochován princ Bedřich. Tehdy to však bylo jednodušší, než nyní. „Kníže Karel byl skutečnou hlavou rodu. Je to tedy složitější. Kromě toho byl politik a veřejně známá osobnost,“ komentoval Jan Adámek s tím, že podobně „slavný“ pohřeb se na Orlíku dlouho neuskutečnil.

„Bude se to podobat pohřbům, které se tady konaly do třicátých let. Poslední takto významný Schwarzenberg ze sekundogenitury byl Karlův otec Karel VI., který však byl původně pohřben v Murau,“ přiblížil historik Prácheňského muzea.

Schwarzenberská hrobka není veřejnosti přístupná, moc lidí tedy nemělo možnost vidět její interiér. Podle Jana Adámka je jednoduchý. Kaple je v patře, oltář je neogotický se sochou Panny Marie. Dále jsou zde jen lavice.

Historie rodu Schwarzenbergů sahá daleko do minulosti. Jmenovitě jsou doloženi do 12. století, tehdy si však ještě říkali páni ze Seinsheimu. Až když na počátku 15. století získali panství Schwarzenberg, přijali toto jméno.