Od středy 6. do pátku 8. prosince bude vystaveno tělo zesnulého Karla Schwarzenberga v kostele Maltézského řádu Panny Marie pod řetězem v Praze, v sobotu 9. prosince se uskuteční poslední rozloučení se státními poctami v katedrále sv. Víta na Pražském hradě a poté budou Schwarzenbergovy ostatky převezeny na Orlík, kde bude pochován v rodinné hrobce.

I když se po smrti knížete chvíli spekulovalo o tom, kde bude pohřben, podle odborníků to bylo od počátku zcela jasné. V hrobce v orlickém zámeckém parku jsou pohřbeni i další příslušníci schwarzenberské sekundogenitury včetně jejich manželek, jak vysvětlil historik Prácheňského muzea Jan Adámek.

Tři jihočeské zámky svěsí vlajky na půl žerdi k poctě Karla Schwarzenberga

„Kromě toho se Karel Schwarzenberg nechal několikrát slyšet, že zde chce být pohřben, bylo to jeho přání,“ poznamenal s tím, že je zde i jeho rodina. Rodiče a strýc Karla Schwarzenberga byli původně pochováni v Murau, odkud byli po revoluci převezeni do orlické hrobky. Přesouvání ostatků bylo tehdy celkem běžné, když byla vybudována rodová hrobka.

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Na Orlíku je v současné době pochováno 23 členů schwarzenberského druhorozenectví. Naposledy zde byla pohřbena dcera Bedřicha Schwarzenberga princezna Marie, a to v roce 2019. Pět let předtím, v roce 2014 zde byl pochován princ Bedřich. Tehdy to však bylo jednodušší, než nyní. „Kníže Karel byl skutečnou hlavou rodu. Je to tedy složitější. Kromě toho byl politik a veřejně známá osobnost,“ komentoval Jan Adámek s tím, že podobně „slavný“ pohřeb se na Orlíku dlouho neuskutečnil.