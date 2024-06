Lucie Kotrbová dnes 14:42

Je to již skoro 40 let (1985), co režisér Karel Kachyňa natáčel v píseckém divadle scény výstavy fotografických aktů pro film Dobré světlo. Autorem výborných snímků byl mladý kameraman Petr Hojda a byly důvodem, že si později vzal Petra jako kameramana pro oceňovaný film Kráva.