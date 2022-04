Dokonce už se stihl zapojit do místního karatistického oddílu Goju-kai a vyhrát soutěž. "Soutěžili jsme mezi dvěma kluby v karate. Nebylo to pro mě zase tak moc těžké, protože mám vyšší úroveň tohoto sportu než ostatní účastníci. Pokud bych jel na soutěž do jiného města, třeba do Prahy, tak to bude určitě náročnější," poznamenal Viktor, který v karatistickém sportu rozhodně není žádným nováčkem. "Karate dělám čtrnáct let a stal jsem se šampionem Ukrajiny, Evropy, Běloruska i Moldávie," pochlubil se svými úspěchy nenápadný ukrajinský chlapec.

Budova bývalé léčebny dlouhodobě nemocných v Jindřichově Hradci slouží už téměř dva týdny jako ubytovna uprchlíků. V jednopatrovém domě v ulici Italských legií dříve bývalo oddělení následné a rehabilitační péče. Objekt už ale minimálně dva roky svému účelu neslouží a měl být zbourán. Teď tu našlo svůj nový domov šestnáct běženců z Ukrajiny.

První uprchlíci z Ukrajiny se do budovy bývalé LDN nastěhovali na začátku minulého týdne. "Mají tady domovní řád, podle kterého se musí řídit, takže dostanou prostředky z nemocnice a vše ostatní už je v jejich režii. Sami si uklízí i perou. Docházejí také pravidelně třikrát týdně na místní vysokou školu učit se češtinu a snaží se zapojit do života," zhodnotil dosavadní pobyt ukrajinských uprchlíků správce ubytovny Lubomír Beran.

Nemocnice se zároveň stará o stravování uprchlíků a některým z nich už také nabídla práci.