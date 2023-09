/FOTO, VIDEO/ Ježdění na koních či oslících, pohádky, domácí drůbež a hospodářská zvířata, přehlídka psů, kejklíři nebo stánky s regionálními produkty. Chybět nemůže ani tradiční dechovka, kterou si užijí starší generace, nebo koncerty pro mladší osazenstvo. Podívejte se na Kaplického ušáka, který se koná o víkendu v Kaplici na jihu Čech.

Kaplický ušák 2023. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

Chovatelsko-zemědělská výstava pro celou rodinu se koná celý víkend, v sobotu do 19 hodin a v neděli od 10 do 15 hodin. Děti, které měří přes 100 cm, platí vstupné 50 korun, ty menší mají vstupné zdarma, dospělí 150 Kč. Nově je zavedeno i rodinné vstupné, a to 300 Kč (2 dospělí a max. 3 děti). Vstupné platí na celý víkend.

Barbora Šnejdová předvedla v Kaplici práci s koňmi ve volnosti:

Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová