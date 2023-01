Už se někdo pousmál nad podobností vašeho jména s kandidátem na prezidenta?

Ano, občas z legrace slyším otázky jako: Ty kandiduješ? nebo To jsi ty? Vím, že je to zvláštní jméno. Mnohokrát v životě se mi stalo, že lidé mé jméno převrátili na pana Pavla, a já říkal, ne, já jsem pan Petr. Hodně si to pletou. My, Češi bychom měli správně říkat napřed jméno, pak příjmení. Němci to mají naopak. Já se představuji česky. Ale lidé to často berou z toho opačného konce. Mně to ale vůbec nevadí, jsem zvyklý, že mi říkají Pavle, Petře, nebo Pavko, Péťo, slyším na všechno. Se svým jménem jsem spokojený. Je to krásné jméno.

Teď mi napadá, že nedaleko od nás stojí i kostel sv. Petra a Pavla…

Ano, i v Brně je katedrála sv. Petra a Pavla. Dělám si legraci, že jsem zadobře s těmi nahoře. Když potřebuji určité počasí, tak si to tam domluvím.

Místo zločinu České Budějovice: Předlohou 2. dílu se stal i vrah stopařky z Boru

Pomýšlel jste na to být učitelem už od dětství?

Chtěl jsem být potápěčem nebo husitou, když jsem byl malý. Také kuchařem, protože mě to v devítce celkem bavilo. Brácha studoval gympl, byl pro mě motivací, hotelová škola byla moc daleko, navíc táta byl kantor. Po střední škole jsem uvažoval, kam jít, nakonec jsem zvolil pedagogickou fakultu v Brně.

Jakého našeho prezidenta si nejvíc považujete?

Úžasný pan prezident byl Tomáš Garrigue Masaryk. To byl opravdu Pan prezident. Výborný prezident byl i pan Havel. Byl to prezident osvoboditel, který souhlasil s jedním volebním obdobím s tím, že pak prezidentskou pozici předá jinému, to se však nestalo. Můj soukromý pocit je, že nebylo dobře, že to tak neudělal. Prezident to byl ale velmi dobrý, hodně toho pro lidi a stát vykonal, a to i v rámci mezinárodního povědomí o České republice.

Jaké by podle vás měl prezident mít vlastnosti, jak by měl vystupovat a působit?

Každý z kandidátů na prezidenta je osobnost. Každý by nějakým způsobem státu přinesl hodně pozitivního, ale i něco negativního. Měl by to být člověk, který je s problematikou této funkce obeznámen. Není vůbec jednoduché dostat se na takovouto pozici, dobře tam fungovat, stát řídit a řešit všechny problémy, které tam nastanou. Někteří z kandidátů mají těchto zkušeností pramálo, i když třeba v určitých oblastech jsou dobří. Prezidentský post je však úplně jiná liga.

Jihočeská záchranka poprvé letecky převážela kojence v inkubátoru

Měl jste možnost se s generálem Petrem Pavlem osobně setkat?

Ne, nesetkal jsem se s ním a ani s žádným z ostatních kandidátů. Vím, že jmen Pavel Petr nebo Petr Pavel je v republice hodně, není to zanedbatelné jméno. Dokonce jsem studoval na fakultě se studentem stejného jména jako mám já. Já jsem studoval tělocvik pro první stupeň a on tělocvik branná výchova. Osobně jsme se nepotkali, ale třeba v knihovně se mě ptávali, který Pavel Petr jsem – tělocvik první stupeň nebo branná výchova?

Předpokládám, že prezidentské volby nevynecháte?

K volbám určitě půjdu, nejsem typ, co neustále na vše nadává a pak prohlásí: stejně to nezměním, a k volbám vůbec nejde. Když si to řekne půl milionu lidí, už je to významné procento lidí. Dění kolem prezidentských voleb sleduji, stejně tak předvolební debaty, prezentace kandidátů i tisk, abych byl v obraze.